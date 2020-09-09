В Самаре активисты ОНФ помогли жителям сделать две парковки

Активисты помогли жителям привести парковку в порядок Фото: соцсети

Самарские активисты ОНФ откликнулись на просьбы местных жителей и помогли им обустроить придомовые парковки. Первый раз помощь была пока оказана у дома № 20 на улице Красных Коммунаров.

- Здесь живут неравнодушные, активные люди, которые и субботники регулярно проводят, и цветы сажают, и лавочки красят. Поэтому мы сразу откликнулись на их просьбу и привезли «КамАЗ» асфальтовой крошки. Теперь во дворе будет гораздо чище, - рассказал член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук.

Второй «КамАЗ» с крошкой отправился на улицу Физкультурную, 5. Люди из соседнего двора узнали, что есть возможность облагородить территорию, и обратились к народному фронту.