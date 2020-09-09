Следователи из Москвы провели обыски в офисе ГК "Akron Holding" в Тольятти

В холдинге собираются обжаловать результаты налоговой проверки через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 сентября сотрудники Следственного комитета Москвы провели обыск в офисе управляющей компании ГК "Akron Holding" в Тольятти. В отношении одной из компаний крупного промышленно-металлургического холдинга провели налоговую проверку и оперативно-разыскные мероприятия, с ней связанные.

- В результате следственных действий, деятельность всей компании в этот день была полностью парализована. Решение по результатам выездной налоговой проверки в отношении нашей дочерней компании еще не вступило в силу, - рассказали в пресс-службе ГК.

В группе компаний категорические не согласны с выводами по результатам проверки. Они будут обжалованы в налоговом органе и суде. В холдинге уверены, что действия следственных органов излишни. Вся информация ранее была передана налоговикам.

Сейчас все службы и предприятия ГК "Akron Holding" работают в обычном режиме.