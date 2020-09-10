7 800 приборов учета электрической энергии бесплатно установил самарцам Самарагорэнергосбыт в 2020 году

Установка новых приборов производится в первую очередь тем потребителям, у которых счетчики отсутствуют, неисправны или у них истек срок межповерочного интервала. В этих случаях оплата электрической энергии осуществляется клиентом по нормативу, а не по фактическому потреблению. Как правило, установка прибора учета помогает потребителю эффективно управлять своим энергопотреблением и снижать платеж.

Процесс по замене устаревших электросчетчиков на современные гарантирующий поставщик Самары начал еще в 2017 году. На текущий момент Самарагорэнергосбыт установил уже более 20 000 приборов. С начала 2020 года сотрудники компании установили жителям многоквартирных домов областной столицы 7800 приборов учета. Причем 6300 из них снабжены системой АСКУЭ, с функцией автоматизированной удаленной передачи данных, избавляющей потребителей от необходимости ежемесячной передачи показаний прибора учета энергосбытовой компании.