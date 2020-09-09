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В Самаре пьяный автолюбитель "вырвал" мост у ассенизаторской машины и попал в больницу

Об обстоятельствах аварии рассказали активисты "Ночного Патруля"
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии оказались весьма серьезными ФОТО: Ночной Патруль

Последствия аварии оказались весьма серьезными ФОТО: Ночной Патруль

Фото: соцсети

Серьезное ДТП сегодня вечером, в среду 9 сентября, произошло в Самаре. На улице Чекистов водитель "Рено" не заметил на обочине ассенизаторскую машину и "вырвал" ей мост.

- Виновника аварии увезли в больницу. Активисты, работающие на месте происшествия, сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщают в движении "Ночной Патруль".

По словам представителей "НП", лихой автолюбитель оказался пенсионером вооруженных сил нашей страны. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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