Денис Мацуев и Сергей Безруков удивят самарцев на Дне города

Сергей Безруков выступит в Самаре Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Самаре на Дне города выступят Сергей Безруков и Денис Мацуев. Их концерт откроет череду праздничных мероприятий.12 сентября на склоне площади Славы состоится открытие фестиваля, посвященного Шостаковичу. Денис Мацуев сыграет несколько музыкальных произведений, а Сергей Безруков будет читать стихи, сообщают организаторы.

Среди других гостей на сцене - Екатерина Мечетина (фортепиано), Владислав Лаврик (труба) и Екатерина Мочалова (домра). Им будет аккомпанировать оркестр самарской филармонии под руководством Михаила Щербакова.

Мероприятие продлится несколько дней, концерты будут проходить в филармонии и в оперном театре. А вот открытие смогут посмотреть и послушать все желающие, благодаря дню рождения города 12 сентября 2020 года.

Жителей просят соблюдать все меры безопасности, не забывать про маски, так как ситуация с коронавирусом в городе не самая благополучная.