Житель Самарской области попался на краже в 31-й раз

Злоумышленник отправится в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самарской области попался на краже уже в 31-й раз. Злоумышленника задержали стражи порядка Красноармейского района. Полицейские получили сигнал, что охрана одного из сельских супермаркетов задержала с поличным мужчину, который пытался похитить спиртной напиток, выставленный в зале.

Приехав на место, они выяснили, что это не первая подобная кража в этом магазине – просто до этого руководство торговой точки не обращалось к стражам порядка. Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили – задержанный действительно пытался похитить спиртное. Позже выяснилось, что это далеко не первый конфликт мужчины с законом. Ранее 41-летний житель Самары уже был 31 (!) раз судим за аналогичные преступления в разных районах региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, сейчас против злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.