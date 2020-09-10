Машинам запретят остановку на Московском шоссе. Узнали, где поставят знаки

На Московском шоссе появятся новые запрещающие знаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре автомобилям запретят остановку на Московском шоссе. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Как пояснили в ведомстве, ограничение необходимо для того, чтобы в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения на главной магистрали города. Кроме того, останавливающийся на краю дороги транспорт мешает работам по содержанию Московского шоссе.

В министерстве озвучили список дорог, где запрещено будет останавливаться. Под ограничения попали участок Московского шоссе от ул. Советской Армии до ул. 22-го Партсъезда. Кроме того, нельзя будет останавливаться машинам в районе кольца с ул. Луначарского и ул. Гагарина. С 30 сентября там появятся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».