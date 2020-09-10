Входим в десятку по стране: за сутки в Самарской области прибавилось 105 больных коронавирусом

Число новых зараженных растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько новых заболевших коронавирусом обнаружили в Самарской области 10 сентября. По данным портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, за минувшие сутки в регионе выявлено 105 новых заболевших коронавирусом.

По этому показателю Самарская область вошла в топ-10 регионов с самой высокой суточной заболеваемостью, заняв 10-ю строчку. Больше, чем в нашем регионе, за сутки заболело только в Москве (695 человек), в Санкт-Петербурге (215 человек), в Московской (169 человек), Нижегородской (163 человека), Ростовской области (155), Ставропольского края (129 человек), Свердловской (126), Воронежской (110) и Ульяновской (108) областей.

Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области с начала пандемии достигло 9500 человек. Вылечились 7509 пациентов. 138 человек скончались.