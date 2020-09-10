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Тольяттинский бизнесмен совращал семиклассницу в гараже

Сейчас мужчина арестован за аналогичные преступления
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области расследуют уголовное дело в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя из Тольятти. Мужчине, занимавшемуся строительными работами и торговлей различными ремонтными изделиями, вменяют преступления сексуального характера.

- Установлено, что обвиняемый в период с 1 января по 31 октября 2019 года в гаражном комплексе на улице Гидротехнической совершил развратные действия в отношении своей 12-летней знакомой, ученицы 7 класса, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной версии, насилия к ребенку мужчина не применял. Сейчас по факту совершения развратных действий в отношении него возбуждено уголовное дело. Сам он находится под арестом за ранее совершенное аналогичное преступление. Расследование продолжается.

Криминал