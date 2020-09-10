Самарские ученые придумали, как повысить надежность связи наноспутников с Землей

Работы над улучшением наноспутников в Самарском университете идут давно. Фото: Самарский университет

Ученые кафедры космических исследований Самарского университета придумали новый способ раскрытия антенн наноспутников в космосе. Нововведение призвано повысить надежность связи с Землей, а также оптимизирует само устройство.

- Антенна по своей надежности должна даже превосходить бортовой компьютер и систему ориентации, - уверен инженер-конструктор Игорь Ломака. – Ведь иначе со спутником не будет связи, и ценность миссии будет близка к нулю.

Самарские ученые предложили заменить нейлоновую нить, которая сегодня используется в системах развертывания антенн, на деталь, изготовленную из сплава Розе (олово, свинец и висмут), который расплавляется уже при температуре 94°C. В результате, вместо того чтобы с помощью нагревания пережигать нейлоновую нить и высвобождать антенну, устройство нагрева будет просто расплавлять удерживающую деталь из сплава Розе.

- Такая конструкция гораздо более устойчивая к мощным вибрационным нагрузкам, которым подвергается спутник при запуске ракеты-носителя. Кроме того, теперь механизм раскрытия занимает в два раза меньше места, - отметил инженер.