По «имейлу» не примут: стало известно, как подать обращение к судебным приставам в условиях пандемии

Записаться на прием в ФССП можно дистанционно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замруководителя Управления ФССП России по Самарской области Марина Волкова рассказала, как подать обращение судебным приставам в условиях пандемии. Она отметила, что на личный прием надо записываться через электронный сервис на сайте ведомства, а на каждого посетителя отводится не более 20 минут.

Что касается обращений, то их можно подать в бумажном виде с помощью специального ящика для писем, который установлен на входе в каждое структурное подразделение ФССП. Можно воспользоваться и обычной почтой. Многие пользуются электронными сервисами - интернет-приемной, «Личным кабинетом стороны исполнительного производства», а также Единым порталом государственных услуг.

А вот обращения и тем более документы по обычной электронной почте судебные приставы не принимают.

- Электронная почта не является защищенным каналом связи, соответственно, информация, содержащая персональные данные, может использована третьими лицами, - объяснила Марина Волкова. - Поэтому все документы, необходимые для приобщения в материалы исполнительного производства, должны предоставляться только через официальные источники - лично, через «Личный кабинет стороны исполнительного производства», ящик для писем и обращений или почтовой корреспонденцией.