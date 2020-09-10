Названы артисты, которые выступят на площади Славы 12 сентября

Для самарцев выступят знаменитые артисты

В субботу, 12 сентября, в Самаре стартует международный многожанровый фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH». Он продлится до 25 сентября и будет включать в себя широкую палитру искусства - драматического театра, симфонической, камерной и народной музыки. В фестивале примут участие звезды мировой сцены.

- Имя Дмитрия Шостаковича неразрывно связано с Самарой, этот период жизни композитора дал миру завершение и первое исполнение Седьмой симфонии, - пояснили организаторы.

Фестиваль откроется 12 сентября в 17.00 на площади Славы, концерт пройдет в формате Open air. Для самарцев выступят выдающийся пианист Денис Мацуев, актер Сергей Безруков, трубач Владислав Лаврик, пианистка Екатерина Мечетина, Екатерина Мочалова (домра), академический симфонический оркестр Самарской филармонии.

Программа:

С.В. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини Солист - Денис Мацуев (фортепиано) Д. Шостакович. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 35 Солисты – Екатерина Мечетина (фортепиано), Владислав Лаврик (труба) Д. Шостакович. Allegro non troppo (III ч.) из Симфонии № 8 до минор, соч. 65 Д. Шостакович. Бурлеска (IV ч.) из Концерта № 1 для скрипки с оркестром ля минор, соч. 77 (переложение для домры с оркестром) Солистка – Екатерина Мочалова (домра).

Вход свободный и по пригласительным билетам.