Самарский макрорайон «АМГРАД» стал победителем федеральной премии WOW Awards 2020

Представили проект и получили награду в Москве руководитель отдела маркетинга Мария Рыжева и коммерческий директор макрорайона «АМГРАД» Мария Исаева

Макрорайон «АМГРАД» (застройщик «Глобал Вижн Девелопмент») стал победителем ежегодной премии WOW Awards 2020 за лучшую радиорекламу в номинации «Мультимедиа» с серией роликов «Обитатели макрорайона». Реклама рассказала о жизни в макрорайоне от лица будущих жителей и через их увлечения. Премия проводится в девятый раз, и впервые победителем стал проект жилой недвижимости из Самарской области.

WOW Awards — премия, определяющая лучшие рекламные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли. Конкуренцию самарскому застройщику в финале WOW Awards 2020 составили пять компаний из разных регионов России, всего на участие в премии было подано более 300 заявок. Церемония награждения прошла в Москве 3 сентября в Telegraph Hall. Официальный приз премии – «Стеклянную собаку» и диплом – на сцене вручили коммерческому директору макрорайона «АМРАД» Марии Исаевой.

- Макрорайон «АМГРАД» присутствует на рынке жилой недвижимости меньше года, но за это время успел зарекомендовать себя как надежный девелоперский проект для людей, которые ценят комфорт. Эта мысль и была заложена в рекламную кампанию нашей командой, мы рассказали о жизни в макрорайоне через образы будущих жителей со своими увлечениями, привычками и настроением, а не только через преимущества локации и квартир. Мы благодарны нашим партнерам - агентству «Соль», что они смогли правильно передать нашу концепцию. 30% от всех звонков, поступающих в офис продаж, были осуществлены за время ротации роликов-победителей, а это значит, что за них проголосовало не только экспертное жюри премии, но и те, кто планирует покупку жилья, - рассказала коммерческий директор макрорайона «АМГРАД» Мария Исаева.