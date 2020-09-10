В «ЭкоВозе» назвали фейком видео, где техника компании якобы сливает щелочь на территории «Фосфора» в Тольятти

В компании опровергли информацию, содержащуюся в видео

В компании «ЭкоВоз» прокомментировали информацию, размещенную в одном из пабликов Тольятти. В интернет-сообществе утром в четверг, 10 сентября, появилось видео, где предприятие якобы сливает щелочь на территории бывшего завода «Фосфор». В организации утверждают, что данная информация не соответствует действительности.

- Ни одного достоверного факта изготовители фейка не смогли предоставить. При внимательном просмотре данной «работы» можно обратить внимание на склейки кадров, которые делались с одной единственной целью – ввести в заблуждение зрителей, - отмечают в «ЭкоВозе».

В "ЭкоВозе" считают, что данный ролик - дело рук конкурентов

Представители компании уверены, что к созданию этого видео могут быть причастны их конкуренты. Предприятие намерено обратиться в правоохранительные органы и наказать распространителей фейковой информации. Также в «ЭкоВозе» добавили, что всегда готовы рассказать жителям города о своей работе и пригласить к себе, чтобы провести экскурсию по организации.