Пострадавшим при обрушении стены дома в Самаре семьям начали выделять временные квартиры

У дома рухнула стена, полсотни людей остались на улице Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Одной из пострадавших из-за обрушения стены дома на улице Галактионовской семей уже выделена квартира из маневренного фонда. Об этом сообщает администрация Самары. Речь идет о жительнице дома № 151, инвалиде первой группы Александре О., которая вынуждена через день ездить в больницу на жизненно необходимые процедуры. Ей выделили жилье в Железнодорожном районе на улице Г. Аксакова.

- Квартиры маневренного фонда подготовлены для проживания, - заверили в мэрии. – Внутри постелен линолеум, наклеены обои, установлены сантехника и кухонные плиты.

Женщина с дочкой собираются заехать в квартиру уже в ближайшие дни, после того как в пятницу с помощью сотрудников МЧС заберут ценные вещи из дома.

Еще одна семья из дома № 153 получила квартиру из маневренного фонда на улице Запорожской.

Всего после обрушения стены дома 153 по улице Галактионовской без жилья временно остались 13 семей. Им подбирают варианты размещения в маневренном фонде города.