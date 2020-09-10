Каждый пятый – скрытая угроза: медики рассказали, где и как заражаются коронавирусом жители Самарской области

Каждый пятый больной не знал о том, что у него коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики рассказали, где и как заразились коронавирусом новые 105 заболевших в Самарской области. По данным оперштаба, 19 человек - почти каждый пятый новый инфицированный - даже не подозревали о своей болезни, а значит – представляли реальную угрозу и могли беспрепятственно заражать окружающих. Коронавирус у них нашли случайно - при проведении профилактического обследования.

Только 15 из 105 заболевших врачи нашли среди контактных с ранее инфицированными жителями региона. Подавляющее число новых больных коронавирусом - 71 человек - выявили среди пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ.

По числу новых заболевших 10 сентября лидирует Самара (+43). На втором месте – Новокуйбышевск (+9), на третьем – Нефтегорский район (+8). По 5 новых коронавирусных больных нашли Жигулевске, Кинеле и Тольятти, четырех – в Похвистневе. По трое пациентов с COVID-19 Похвистневском и Сергиевском районах, по двое – в Большечерниговском, Волжском, Камышлинском, Красноярском и Приволжском районах. По одному заболевшему прибавилось в Октябрьске, Отрадном, Сызрани, Чапаевске, Борском, Красноармейском и Ставропольском районах.

К счастью, на 10 сентября обошлось без новых погибших, общее число умерших от коронавируса в регионе – 138 человек.