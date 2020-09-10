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В Самаре объединят две школы

Так мэрия планирует снизить расходы на их содержание
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Вместо двух школ по документам будет одна

Вместо двух школ по документам будет одна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановление о реорганизации двух школ города и объединении их в одну. Речь идет о школе № 140 имени Героя СССР В.В. Сапожникова и школе № 23. Оба учебных заведения находятся в Куйбышевском районе, первое – на улице Ляпиговской, 3а, второе – на улице Медицинской, 2.

- Реорганизация пройдет путем присоединения школы № 23 к школе № 140, - пояснили в мэрии. – К школе № 140 переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения.

В качестве причин реорганизации отмечается экономическая целесообразность – власти рассчитывают, что объединение школ позволит снизить расходы на их содержание. Кроме того, мэрия рассчитывает, что объединение школ повысит качество образовательных услуг.

Сама реорганизация обойдется городскому бюджету всего в 2 тысячи рублей.