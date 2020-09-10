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Происшествия

В Тольятти возле супермаркета сожгли иномарку

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Обращение о случившемся поступило в полицию

Обращение о случившемся поступило в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 6 сентября в Тольятти произошло ЧП. Около супермаркета на улице Жукова примерно в половине первого загорелся «Ниссан».

- Заявление о случившемся поступило в полицию. Владельцы иномарки уверены, что автомобиль подожгли, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Очевидцы сообщают, что видели двоих подозреваемых. Молодые люди, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, одеты во все темное, на лицах - маски.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Криминал