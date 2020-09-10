«Сделаем, несмотря на погоду»: показываем, какую сцену собирают на спуске площади Славы в Самаре

На спуске площади Славы пройдут интересные концерты. Фото: администрация Самары

На спуске площади Славы в Самаре собирают огромную сцену для предстоящего Дня города. Откроет праздничную программу 11 сентября джазовый концерт «Самара open jazz». Он начнется в 17.00.

- Программа фестиваля разнообразная. Несмотря на погоду, мы его сделаем, подарим вам много прекрасного настроения, много музыки, - обратился к самарцам организатор фестиваля Игорь Гейдман. - Хэдлайнером выступит Игорь Бутман со своим оркестром – вы все его прекрасно знаете, потому что в Самаре любят джаз, потому что Самара – это джазовый город! Приходите, будем рады вас видеть!

Напомним, в программе концерта: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, LRK трио, FernandezBand и джазовая студия «Движение» (Самара), GuruGrooveFoundation, джаз-квартет Григория Файна (Самара), Алла Рид.

Подробная программа Дня города здесь.