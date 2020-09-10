Из-за Дня города в центре Самары перекроют несколько улиц. Узнали, где ограничат движение

Из-за перекрытия дорог машины и автобусы поедут в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за празднования Дня горда в центре Самары опять перекроют проезд по нескольким улицам. Узнали, где временно будет ограничено движение транспорта.

С 03:00 до 22:00 12 сентября будет закрыт участок Волжского проспекта от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

С 06:00 до 16:00 12 сентября перекроют ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, Вилоновскую от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, Волжский проспект от ул. Маяковского до ул. Лесной, ул. Лесную от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали и Северо-Восточную магистраль от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

С 14:00 до полуночи 13 сентября ограничат движение по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной, а также по ул. Лесной от Волжского проспекта до ул. Осипенко.

Изменится и схема движения общественного транспорта. Весь день 12 сентября и с 14.00 13 сентября автобусы №№ 61, 247, 261 проследуют по улицам Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Куйбышева и далее – по своим маршрутам.

Автобусы №№ 24, 92 будут следовать по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской и далее – по обычным маршрутам. Автобусы № 297 в оба направления поедут по улицам Самарской, Красноармейской, а далее – по своему маршруту.

А вот маршрут автобусов № 11 станет укороченным, транспорт проследует от Губернского рынка до 6-го причала по улицам Венцека, Куйбышева, Пионерской, Алексея Толстого, Крупской, Водников, Комсомольской, Максима Горького, Венцека и далее - по своему маршруту.