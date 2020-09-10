В Самаре на набережной устроили танцы в странных масках

Странные танцы на набережной заворожили самарцев. Фото: САТОБ

10 сентября в Самаре на набережной Волги на Ленинградском спуске, рядом с фонтаном «Парус», можно было наблюдать танцы в странных «крылатых» масках. Здесь устроили флешмоб артисты балетной труппы оперного театра.

- Артисты исполнили танец «Шаманы» из балета-притчи Юрия Смекалова «Три маски короля», - объяснили организаторы флешмоба.

Мировая премьера балета «Три маски короля» прошла в Самаре в 2019 году, после этого спектакль смогли увидеть зрители в Москве и Санкт-Петербурге.

28 сентября спектакль снова сыграют на самарской сцене. Этим балетом откроется фестиваль «Волжские театральные сезоны».