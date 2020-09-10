Названы улицы Самары, где нельзя будет оставлять машины в предстоящие выходные

В выходные лучше не рисковать и воспользоваться общественным транспортом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мэрия назвала улицы, где нельзя будет оставлять машины и даже останавливаться 11, 12 и 13 сентября. Ограничения связаны с празднованием Дня города.

С шести вечера 11 сентября до 16.00 12 сентября ограничат стоянку авто на ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, на ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, на Волжском проспекте от ул. Вилоновской до ул. Лесной, на ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

С 8 утра до полуночи 13 сентября 2020 года нельзя будет оставлять авто на Волжском проспекте от ул. Вилоновской до ул. Осипенко.

Кроме того, остановка и стоянка транспорта будет запрещена с пяти утра до полуночи 13 сентября на ул. Самарской от дома № 203 до дома № 205 «А» и от дома № 190 до дома № 188 «Г» в обоих направлениях. Исключение составит только общественный транспорт.