В Самаре пройдет масштабный экофестиваль

На экофесте самарцев ждет масса интересного

19-20 сентября в Самаре пройдет первый масштабный экофест от проекта «Вторсырье на благотворительность». Он будет посвящен экологизации жизни и формированию экологической культуры горожан, объединит экоактивистов из различных проектов, творческих людей и просто всех неравнодушных к заботе об окружающей среде самарцев.

- Мы хотим не просто рассказать горожанам о том, как сделать свою жизнь экологичной, но и показать, что это интересно, несложно и приятно, - рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет в теплой семейной атмосфере в историческом центре города. В качестве площадок выступят галерея искусства и дизайна «Формограмма» (ул. Молодогвардейская, 80), творческая резиденция «8 студий» (ул. Молодогвардейская, 86), кофейня «Толстой» (ул. Некрасовская, 63), а также бар «Ленинград», где пройдет интеллектуальная игра GreenQuizzz.

Во время фестиваля самарцы смогут сдать на благотворительность ненужные вещи (одежду, книги, игрушки), принести на переработку батарейки, обменяться домашними цветами, поучаствовать в детских экоактивностях всей семьей, познакомиться с продукцией местных производителей и мастеров, послушать лекции и лично познакомиться с участниками экологических проектов нашего города и области.

Предусмотрена большая зона для творчества – можно будет не только посетить выставку инсталляций от художников, но и сотворить своими руками удивительные вещи на мастер-классах - по росписи зонтов акриловыми красками, изготовлению брошей в различных техниках, свечей из вощины, эковещиц, крафтовой бумаги и т.д.