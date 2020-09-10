В Самарской области ищут пропавшего месяц назад девятиклассника

Ребенка ищут полиция и волонтеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнего Виктора Быкова. Девятиклассник ушел из дома в поселке Стройкерамика 9 августа и не вернулся.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8 (846) 333-07-35, 8 (846) 278-26-03 или сообщить в ближайший отдел полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

- Сотрудники уголовного розыска опросили родных и друзей разыскиваемого, тщательно осмотрели территорию поселка. Ориентировку с фотографией и приметами пропавшего ребенка передали во все территориальные ОВД Самарской области и ближайших регионов. Сейчас полицейские продолжают проверять места, где может находиться ребенок, и проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В розыске мальчика задействован поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Не исключено, что подростка могли убить. В СУ СК по региону завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Всех, кому что-то известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8 (846) 333-07-35, 8 (846) 278-26-03 или сообщить в ближайший отдел полиции.

Приметы ребенка: на вид 16-17 лет, рост 175-180 см, европейский тип лица, худощавое телосложение, волосы светло-русые, короткая стрижка. На мальчике были серая майка, синие джинсы и черные кроссовки. Особые приметы – на левой руке около запястья шрам от пореза.