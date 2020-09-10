В Самарской области на выходных ночью и утром будет туман

Примерно такую картину можно будет наблюдать в Самаре утром в субботу и воскресенье. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие выходные 12 и 13 сентября. В субботу и воскресенье в регионе будет малооблачно и без осадков, ночью утром местами туман. Ночью столбики термометров будут показывать +3… +8, а днем воздух прогреется до +17… +22. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В пятницу же, 11 сентября, местами по Самарской области пройдет умеренный дождь. Днем температура воздуха в районе +17… +22. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.