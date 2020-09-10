«Крылья Советов» вышли в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

«КС» одержали две победы в трех матчах и заняли в группе второе место. Фото: beachsoccer.com.

«Крылья Советов» разгромили украинский «Выбор» в третьем матче группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который в эти дни проходит в португальском Назаре. Встреча закончилась со счетом 6:0, сообщает beachsoccer.com. Благодаря этой победе «Крылья Советов» заняли второе место в группе F и сыграют в плей-офф турнира.

На счету самарцев шесть очков в трех матчах. Кроме «Выбора» волжане обыграли португальский «Амигос да Паз», а также уступили немецкому клубу «Реал Мюнстер», который возглавил квартет F.

Соперник «Крыльев Советов» по 1/8 финала Кубка европейских чемпионов определится позже.