В Самарской области усилится ветер

Синоптики прогнозируют 63 региону сильный ветер и небольшой дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Всему виной усиление ветра. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- Утром и днем 11 сентября местами в Самарской области ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В основном же в регионе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Воздух днем прогреется до +17… +22 градусов.

В выходные осадков не ожидают. Ночью и утром синоптики обещают туман.