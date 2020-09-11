В Чапаевске всю ночь тушили пожар в заброшенном здании

Причину пожара будут выяснять специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Чапаевске пожарные всю ночь боролись с пламенем, которое полыхало в заброшенном бараке на улице Щорса, 26. Огонь охватил 250 квадратных метров. Вызову присвоили повышенный ранг. К счастью, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 21:41 в четверг, 10 сентября. Угрозы распространения огня не было. Пожар тушили 51 человек и 17 единиц техники, в том числе 31 человек и девять единиц техники от МЧС России. В 22:46 возгорание локализовали, ликвидировали пожар в 4:06 в пятницу, 11 сентября, - говорится в сообщении.

Что стало причиной возгорания, будут выяснять специалисты.