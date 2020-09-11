ГИБДД Самары ищет очевидцев столкновения трех автомобилей

ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению ГИБДД Самары, в Советском районе на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева произошло столкновение сразу трех автомобилей. В аварию попали ВАЗ-111130, «Шевроле Круз» и «Деу Центра». Стоит отметить, что факт ДТП был зафиксирован еще 21.01.2020 в 08:15.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей. Он получил телесные повреждения и сам обратился в медицинское учреждение Самары. После обследования медики диагностировали у пострадавшего перелом свода черепа и отправили его на лечение.

Просьба всех очевидцев данного происшествия обратиться в местные органы ГИБДД и сообщить имеющуюся по этому делу информацию. Контактный телефон: 278-10-18.