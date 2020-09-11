Пляжные «Крылья Советов» сыграют с португальским «Спортингом» в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов

«Крылья» получили право сыграть на Кубке европейских чемпионов благодаря бронзовым медалям чемпионата России сезона 2019. Фото: bsrussia.com.

В португальском Назаре прошла жеребьевка плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу (Euro Winners Cup). Самарские «Крылья Советов» в 1/8 финала сыграют с португальским «Спортингом», сообщает bsrussia.com. Матч пройдет сегодня, 11 сентября.

Другой российский клуб - петербургский «Кристалл» - на этом этапе турнира сыграет с «Марселем».

Напомним, «Крылья Советов» получили право сыграть на Кубке европейских чемпионов благодаря бронзовым медалям чемпионата России в сезоне 2019. Из группы на Euro Winners Cup самарцы вышли благодаря второму месту в квартете F, пропустив вперед только немецкий «Реал Мюнстер».