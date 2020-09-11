Житель Октябрьска купил криптовалюту у мошенника

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело на 23-летнего жителя Бурятии. Молодого человека обвиняют в мошенничестве. 24-летний житель Октябрьска приобрел у подозреваемого криптовалюту, но покупку так и не получил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- За 100 криптовалют молодой человек перевел 50 тысяч рублей, отправив продавцу чек об оплате. В ответном письме он увидел доказательство об отправке товара, но покупку так и не получил, - говорится в сообщении главка.

Подозреваемый надеялся, что из-за расстояния между Самарской областью и Бурятией он избежит уголовной ответственности, однако просчитался. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.