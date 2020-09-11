В торговом центре Самары пройдут боксерские бои

Боксерские поединки пройдут на парковке торгового центра Фото: Юрий Майсевич

Во время посещения торгового центра можно получить не только интересующий вас товар, но и по лицу. При условии, что вы, разумеется, не простой обыватель, а участник боксерского шоу Wild Collar Boxing Ru, которое состоится 13 сентября в 15:00 на парковке торгового центра «Амбар».

Благотворительный вечер бокса, именно так позиционирует себя предстоящее мероприятие, будет включать в себя 10 боев участников этого проекта, розыгрыш призов, а также выставочный бой по правилам профессионального бокса.

Цена парковочного места в специально оборудованной для соревнований зоне составит 500 рублей, а все собранные средства пойдут на развитие социального центра для детей с ментальными особенностями.

Стоит напомнить, что Wild Collar Boxing Ru - это проект, в котором самые обычные люди без какого бы то ни было опыта в единоборствах тренируются на протяжении 8 недель, приводят себя в спортивную форму и, как следствие, участвуют в соревнованиях.