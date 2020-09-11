На благоустройство сквера Аксаковых в Самаре выделили 3,3 млн рублей

Мэрия Самары

На благоустройство сквера Аксаковых в Самаре выделили 3,3 миллиона рублей. Причем все средства предоставила коммерческая организация. Об этом на заседании в гордуме рассказала руководитель департамента финансов администрации Самары Оксана Данилова, пишет citytraffic.ru.

Стоит напомнить, что проект благоустройства предполагает организацию тематического сквера, который будет посвящен семье Аксаковых. Вся планировочная структура сквера останется без изменений, однако предполагается восстановить существующий фонтан, а также организовать новые входы со стороны улиц Фрунзе и Красноармейской.

Справа от центрального входа со стороны улицы Фрунзе будет расположена скульптурная композиция, на которой будет представлена семья Аксаковых. Автором выступит скульптор Иван Мельников.