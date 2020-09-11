На предприятии «Тольяттикаучук» рассказали, что они делают для снижения воздействия на окружающую среду

На предприятии есть собственная лаборатория, которая регулярно мониторит состояние атмосферного воздуха

В Тольятти прошло очередное совещание, посвященное качеству атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ). В нем приняли участие представители мэрии, надзорных органов и промышленные предприятия, в том числе компания «Тольяттикаучук».

По данным местной специализированной гидрометеорологической обсерватории, в целом уровень загрязнения воздуха в городе за 2019 год оценивается как низкий. По итогам 8 месяцев этого года предварительная оценка показала тот же уровень.

В ходе совещания представители промышленных организаций рассказали о том, что они делают для снижения своего воздействия на окружающую среду. Так, в компании «Тольяттикаучук» есть собственная лаборатория, которая мониторит качество атмосферного воздуха. Только за этот год она выполнила более 80 выездов и провела 627 исследований. Также специалисты предприятия на регулярной основе проводят замеры по 17 компонентам.

- В период НМУ на предприятии постоянно реализуются мероприятия, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Среди них: проектно-изыскательские работы по оснащению источников выбросов системами автоматического контроля, реконструкция песчаных фильтров биологических очистных сооружений, мероприятия по сбережению энергоресурсов, - рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды «Тольяттикаучук» Ахмет Насыров.

Как отмечают в организации, все эти меры за последние 5 лет позволили на 30% снизить индекс воздействия на окружающую среду.