В Самарской области за сутки коронавирус обнаружили у 107 человек

К сожалению, еще четыре пациента с коронавирусом в больницах региона скончались. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снова зафиксировали больше 100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. На этот раз выявили 107 заболевших. Такие цифры приводит сайт стопкоронавирус.рф.

- Всего за сутки в России 5 504 новых случая заражения COVID-19. Больше всего в Москве – 698, Санкт-Петербурге – 216 и Московской области – 175, - говорится на сайте.

Самарская область в этом антирейтинге на 10 месте. Всего в регионе COVID-19 с начала пандемии обнаружили у 9 607 человек.

К сожалению, еще четыре пациента с коронавирусом в больницах региона скончались. Таким образом, общее число жертв заразы по состоянию на 11 сентября 2020 года составляет 142.