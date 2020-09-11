В Самаре пройдет чемпионат Поволжья по дрифту

Соревнования должны были пройти еще весной, но из-за коронавируса их перенесли на осень. Фото: Предоставлено организаторами

В Самаре в субботу, 19 сентября, состоится чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT». Он пройдет на площадке около торгового комплекса «Амбар» по адресу: Южное шоссе, 5. Вход для зрителей свободный. Соревнования должны были пройти еще весной, но из-за коронавируса их перенесли на осень.

- Лучшие пилоты из разных городов Поволжья, профессионалы своего дела покажут уникальное мастерство и поборются за титул победителя. Среди главных организаторов - руководители АФСО и по совместительству старший Паддока поддержки Formula1 Василий Шульц и главный хронометрист F1 Илья Коломин, что гарантирует не только высокий уровень проведения соревнований, но и зрелищность, - рассказали организаторы.

Между заездами зрителям обещают соревнования по автозвуку, фаер-шоу и т.д. А самые смелые смогут проехать трассу с пилотом в режиме боевого заезда на DRIFT – TAXI.

- Прокатиться можно не только 19 сентября, но и накануне во время тренировочных заездов автоспортсменов, - отметили организаторы.

Программа чемпионата:

8:00-10:00 Регистрация участников соревнований

11:30 -11:45 Брифинг

12:00 – 15.00 Тренировочные заезд, DRIFT – TAXI

15:00 – 15:30 Парад участников, шоу – программа

15:30 – 18:00 Финальные заезды

18.00-18.30 Награждение победителей

*Возможны изменения в тайминге