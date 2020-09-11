Многодетный должник по алиментам расстался со своим Land Rover

Пресс-служба УФССП России по Самарской области

В Самаре отец троих детей, который не желал платить алименты своим детям, задолжал им в общей сложности 1,5 миллиона рублей. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Так, сотрудники отдела Куйбышевского района выяснили, что у должника по алиментам есть дорогостоящий Land Rover, и арестовали его. Для того, чтобы сохранить свое транспортное средство, многодетный отец теперь обязан оплатить долг в течение 10 дней.

Как отмечают в УФССП по Самарской области, если в установленный срок мужчина не выплатит всю причитающуюся детям сумму, то автомобиль уйдет на торги. Вырученные после его продажи деньги пойдут в счет погашения задолженности.