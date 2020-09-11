Проект СВГК о безопасном использования газа стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса

На конкурс были представлены работы почти 500 юных художников

Проект Средневолжской газовой компании «Самарский областной конкурс рисунков-плакатов «Берегись и береги» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК» в категории «Безопасная энергия».

СВГК провела конкурс рисунков в сотрудничестве с министерством образования и науки Самарской области с сентября по декабрь минувшего года. Более 8 тысяч преподавателей и учащихся 62 образовательных учреждений вместе с родителями изучили материалы по безопасному и экономному использованию энергоресурсов. Почти 500 юных художников из самых разных городов и районов Самарской области поделились своим видением рисков и правил обращения с газовыми и электроприборами, а также размышлениями о теме энергосбережения.

Компания СВГК продолжает напоминать детям и их родителям основные правила безопасности

Работы юных художников были выполнены в разных техниках, возраст авторов также различен. Как и уровень мастерства в передаче замысла автора. Но главный итог конкурса уже известен: сотни школьников Самарской области обсудили со своими педагогами и членами семей важнейшие вопросы личной бытовой безопасности и задумались о глобальной теме энергосбережения.

Все участники конкурса рисунков получили памятные знаки: школьники – дипломы участников и сувениры, педагоги – благодарственные письма.

Проект СВГК – победитель регионального этапа – направлен для участия в федеральном этапе конкурса в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».