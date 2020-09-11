Самара готова к отопительному сезону на 90%

Отопительный сезон начнется после окончания прокладки теплосетей Фото: Юрий Майсевич

Свыше 90% домов Самары готовы к отопительному сезону. Эта цифра была озвучена в ходе вчерашнего специального штаба под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.

В текущем году, как отмечается в сообщении мэрии города, к решению этих вопросов внутригородские районы и управляющие компании подошли более организованно. Лишь в нескольких районах Самары было поручено ускорить работу.

Перекладку теплосетей планируется завершить к 15 и 25 сентября. После этого будет дан своевременный старт отопительного сезона и подачи тепла сначала в учреждения социальной сферы, а затем уже и в другие здания.

На данный момент технические работы все еще продолжаются на улицах Печерской, Алексея Толстого, Пензенской и др.