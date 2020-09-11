Как будет ходить транспорт в Самаре после фейерверка в честь Дня города 2020

13 сентября в Самаре усилят работу общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 13 сентября, в честь 434-летнего дня рождения города устроят фейерверк. Праздничный салют прогремит в 21:00 в районе второй очереди набережной. После этого всех горожан обещают развести на общественном транспорте по домам. Для этого будет увеличено количество подвижного состава.

- Автобусы маршрутов №№ 1, 2, 5д, 22 , 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67 будут размещены на улице Самарской между домами № 203 и № 205а. А автобусы маршрута № 6а будут ожидать горожан на улице Галактионовской, - рассказали в департаменте транспорта Самары.

Также после фейерверка горожане смогут добраться домой и на трамваях №№ 3, 5, 13, 20, 22. Их подадут на улицу Галактионовскую.