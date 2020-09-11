ВТБ запускает прием ипотечных заявок из систем партнеров

ВТБ начал прием ипотечных заявок из CRM-систем партнеров банка

ВТБ запускает новый сервис для партнеров банка – прием ипотечных заявок из их CRM-систем. Технология позволит существенно сократить время обработки заявления клиента на ипотеку. Первой компанией, которая начала работать по новой схеме, стало федеральное агентство недвижимости «Жилфонд».

Интеграция с CRM-системой партнера уникальна и позволяет в разы сократить время на обработку ипотечных заявок. Сотрудники компании-партнера смогут отправлять необходимый пакет документов в банк для их рассмотрения, получать информацию о статусе заявки на кредит и о факте его выдачи, не используя дополнительные программы банка. На текущий момент к сервису могут подключиться партнеры во всех регионах присутствия ВТБ, кроме ДФО – реализация технологии запланирована в регионе на конец сентября.

«Предлагая новый сервис, мы уверены, что он способен радикально усовершенствовать процесс принятия ипотечных решений. В планах ВТБ его дальнейшее развитие. В перспективе сотрудник компании-партнера сможет самостоятельно получать предварительное или даже окончательное решение по кредиту уже в момент консультации клиента и без документов. Заявка будет автоматически поступать сразу в системы ВТБ, без дополнительного заведения ее сотрудниками банка», – отмечает Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

«Фактически CRM-системы «Жилфонда» и ВТБ синхронизированы. Теперь в личном кабинете каждого агента есть удобные инструменты по работе с ипотечными заявками. В несколько кликов специалист по недвижимости создает заявку, которая мгновенно появляется в системе банка. Ее актуальный статус обновляется в онлайн-режиме – агенту «Жилфонда» приходят уведомления о каждом этапе проверки документов. Если для одобрения ипотеки требуется дополнительная информация о клиенте или объекте, сообщение об этом также появится в личном кабинете специалиста, и он сможет оперативно предоставить необходимые данные. Мы значительно снижаем временные затраты на получение ипотечного решения. Но главное, что от этого партнерства выигрывают клиенты «Жилфонда», – комментирует Александр Чернокульский, управляющий агентством недвижимости «Жилфонд».