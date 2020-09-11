Расписание движения поездов Самара – Похвистнево изменится

Схема движения пригородных поездов временно изменится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с ремонтными работами на перегоне Подбельская – Толкай в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево буду внесены изменения. Они временны и будут актуальны только 14, 15 и 16 сентября 2020 года. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Поезд № 6504 Самара (отпр. 05.20) – Похвистнево (приб. 08.08) устанавливается сообщением Самара (отпр. 05.20) - Новоотрадная (приб. 07.07). На участке Новоотрадная - Похвистнево он отменяется.

Поезд № 6503 Похвистнево (отпр. 11.11) – Самара (приб. 13.58) будет временно ходить так: Новоотрадная (отпр. 12.10) – Самара (приб. 13.58). А поезд № 6509 Похвистнево (отпр. 16.17) – Самара (приб. 19.04) пока будет курсировать следующим образом: Новоотрадная (отпр. 17.16) – Самара (приб. 19.04).

Поезд № 6528 Самара (отпр. 19.30) – Похвистнево (приб. 22.18) на участке Новоотрадная – Похвистнево проследует по измененному расписанию: Самара (отпр. 19.30) – Новоотрадная (21.17 - 22.20) – Похвистнево (приб. 23.20).