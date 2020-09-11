Стало известно, чьи жизни забрал коронавирус в Самарской области 11 сентября

Число жертв COVID-19 в Самарской области увеличилось до 142 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области число смертельных случаев от коронавируса увеличилось до 142. За последние сутки в регионе умерли еще четверо пациентов. Это три женщины и мужчина.

- Одной пациентке был 71 год, она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Две другие женщины - 75-ти и 86-ти лет - тоже имели проблемы с сердечно-сосудистой системой. Еще один скончавшийся пациент - 83-летний мужчина - страдал тем же заболеванием, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что по данным на 11 сентября в Самарской области выявили еще 107 жителей с COVID-19. Общее число заболевших теперь составляет 9607 человек. Выздоровели почти 80% пациентов - 7615 человек.