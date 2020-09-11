Лидерами по суточному приросту больных COVID-19 стали Самара, Новокуйбышевск и Нефтегорский район

88 из 107 новых заболевших в регионе изначально лечили от пневмонии и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как подхватили коронавирус еще 107 жителей Самарской области 11 сентября. В лидерах по-прежнему Самара. Здесь COVID-19 выявили у 55 человек. Второе место делят Новокуйбышевск и Нефтегорский район. Там прибавилось по 9 пациентов. На третьем по суточному приросту заболевших расположился город Похвистнево - плюс 5 зараженных. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Четверо новых больных выявили в Кинеле. По трое - в Безенчукском, Большечерниговском и Сергиевском районах. По двое - в Клявлинском, Хворостянском, Шенталинском районах. По одному - в Октябрьске, Отрадном, Сызрани, Тольятти, Чапаевске, а также в Волжском, Елховском, Приволжском, Челно-Вершинском и Шигонском районах.

Больше всего зараженных нашли среди тех, кого изначально лечили от пневмонии и ОРВИ. 7 человек контактировали с ранее заболевшими, 12 человек узнали, что у них COVID-19, при профилактическом обследовании.

Напомним, что в регионе за все время выявили 9607 случаев коронавируса. Около 80% пациентов выздоровели. Скончались 142 человека, в том числе за минувшие сутки четверо больных.