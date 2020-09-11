В Самаре пешеход прогулялся по кабриолету

Автомобиль остановился на зебре на перекрестке улиц Арцыбушевской и Красноармейской, прямо перед молодым человеком. Фото: скриншот с видео

В интернете набирает популярность видео, на котором пешеход прошелся по кабриолету. Автомобиль остановился на зебре на перекрестке улиц Арцыбушевской и Красноармейской, прямо перед молодым человеком, который собирался перейти проезжую часть на зеленый. Парень не стал обходить наглого водителя, а открыл дверь и прошелся напрямую – по салону авто. Водителя такое поведение пешехода не обрадовало.

Мнение горожан по этому поводу разделилось. Одни считают, что пешеход все сделал правильно, т.к. водитель остановился на зебре и перегородил весь проход. Другие же отмечают, что так поступать не стоит.

Является ли видео постановочным, неизвестно.