Движение транспорта по улице Антонова-Овсеенко в Самаре перекроют

Автолюбителям придется перестраивать свой маршрут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Движение транспорта по дублеру улицы Антонова-Овсеенко в Самаре будет временно ограничено. Как сообщает пресс-служба администрации Самары, такие меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством ливневой канализации.

Проезд по дублеру улицы Антонова-Овсеенко будет закрыт в течение месяца. Ограничения будут действовать с 08:00 14 сентября 2020 года до 22:00 12 октября 2020 года на участке в районе дома № 64 по улице Карбышева.

Администрация города просит автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты.