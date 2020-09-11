Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров досрочно проголосовал на выборах муниципальных депутатов

Кроме того, Дмитрий Азаров проверил, как на избирательном участке соблюдают меры безопасности. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров досрочно проголосовал на выборах депутатов в местные представительные органы власти. Сделал это глава региона в пятницу, 11 сентября, в своей школе - №132 в областной столице. Кроме того, Дмитрий Азаров проверил, как на избирательном участке соблюдают меры безопасности.

- Муниципальный депутат, муниципальная власть – это власть, самая близкая к народу, во всяком случае, так должно быть, - отметил Дмитрий Азаров. - Чтобы было именно так, на избирательные участки должны прийти избиратели, должны прийти люди, которые живут в этом поселке, районе, городе, и отдать свои голоса за того кандидата, кто, по их мнению, будет представлять их интересы в полной мере, защищать их права, будет рядом в сложные минуты.

Также губернатор Самарской области пригласил всех жителей региона прийти на избирательные участки и отдать свои голоса:

- Хочу всех пригласить на избирательные участки. Еще раз подчеркну: от вашего голоса зависит то, какой будет местная власть, то, какими будут местные муниципальные собрания, а значит, насколько они будут соответствовать вашим чаяниям, решать вместе с вами те проблемы, которые есть на муниципальном уровне.

13 сентября объявлено единым днем голосования по выбору депутатов муниципального уровня по всей стране. В Самарской области 312 избирательных кампаний, 9 из них – в Самаре по выборам представительных органов внутригородских районов, 7 – в городских округах области, 284 – в сельских поселениях и 12 – в городских поселениях. Зарегистрировано 7 462 кандидата, из которых предстоит выбрать 3 212 депутатов.

Чтобы не подвергать себя дополнительной опасности из-за коронавируса, проголосовать можно досрочно – 11 и 12 сентября. В эти дни избирательные участки работают с 8:00 до 20:00, а 13 сентября – до 22:00.