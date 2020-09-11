В Самаре увеличат количество трамваев в день матча «Крылья Советов» - «Томь»

Добираться до стадиона в день матча удобнее будет на трамвае Фото: Юрий Майсевич

В воскресенье, 13 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится футбольный матч, в ходе которого «Крылья Советов» встретятся с «Томью». Игра начнется в 16.00 по местному времени.

Как сообщает департамент транспорта Самары, для комфортной транспортировки любителей футбола будет усилена работа трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12 и 25. А вот проходящие по Московскому шоссе автобусные маршруты в этот день будут работать в обычном режиме.

Стоит напомнить, что для автомобилистов открыта бесплатная Восточная парковка (около Агропарка), заезд на которую осуществляется с улицы Арена 2018 через Проезд №8.

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