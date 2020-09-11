В Тольятти предотвратили взрыв газа

К счастью, утечку газа вовремя заметили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти чуть не произошло серьезное ЧП. Там на улице Коммунальной разгерметизировался сварочный шов на магистральном трубопроводе и произошла утечка газа. К счастью, ее вовремя заметили.

- Пожарные и сотрудники ДПС перекрыли движение от Фабричного проезда до улицы Коммунальной в обе стороны. Была угроза взрыва. К месту направили аварийную газовую бригаду и пожарных. Специалисты перекрыли подачу газа, - рассказали в «Патруле Тольятти».

Из-за перекрытия улицы в том районе образовалась длинная пробка. Спустя час движение восстановили.