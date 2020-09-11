На ул.Антонова-Овсеенко появится новая трамвайная остановка

Горожане пожаловались на отсутствие трамвайной остановки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пересмотрят схему движения транспорта в районе педагогического университета на ул.Антонова-Овсеенко. Об этом сообщает департамент транспорта администрации города.

Пересмотром схемы движения озаботились после жалоб местных жителей. Они посетовали на то, что около вуза нет трамвайных остановок – только автобусные.

Жалобы горожан были услышаны – в мэрии пообещали установить новые остановочные павильоны в районе дома по ул.Советской Армии, 132.

- Площадки будут заасфальтированы, для маломобильных граждан будут оборудованы специальные пандусы, - пообещали в департаменте